Bei Kanalarbeiten entdeckt : Weltkriegsbombe in Wohngebiet entschärft

Babenhausen: Kanalarbeiter sind am Mittwoch in Babenhausen auf eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen. Sie wurde am frühen Abend entschärft. Die Bewohner dürfen in ihre geräumten Häuser zurück. [mehr]