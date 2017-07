Monatelang war es zu trocken, das hat die Kiefern in Hessens Wäldern geschwächt. Nun setzt ihnen auch noch ein Pilz zu, der die Bäume absterben lässt. Vor allem in Mittelhessen schlagen Förster Alarm.

Der Schädling nennt sich "Diplodia pinea" und er befällt bevorzugt Kiefern und vereinzelt Douglasien. "Insbesondere im Raum Wetzlar-Gießen, dem östlichen Taunus und dem Rhein-Main-Gebiet sind die Schäden stark", sagt Norbert Altstädt vom Landesbetrieb HessenForst. Der Pilz werde für die Bäume vor allem bei trockenem Wetter zum Problem und könne sie innerhalb von ein bis zwei Jahren absterben lassen.

Der Erreger kommt nach Angaben des Landesbetriebs in ganz Europa vor. In Hessen sei er aktuell vor allem an Bäumen auf ausgeprägt trockenen Standorten zu beobachten. Dass der Pilz derzeit so stark auftrete, sei wahrscheinlich auch darauf zurückzuführen, dass es - trotz der jüngsten Regenfälle in Hessen - seit September 2016 ungewöhnlich trocken gewesen sei. Die Bäume seien deshalb stark geschwächt und anfällig.

Bei Buseck ist fast jede zweite Kiefer abgestorben

Besonders dramatisch ist die Lage im Kreis Gießen. "In unserem Bereich gibt es einen massiven Befall von Bäumen mit diesem Pilz", sagt Ralf Jäkel vom Forstamt Wettenberg. In einem Waldstück nahe Buseck ist seinen Beobachtungen nach fast jeder zweite Baum abgestorben.

Schon im vergangenen Jahr hätten er und seine Kollegen festgestellt, dass etwas mit den Kiefern in der Gegend nicht stimme: "Die Kiefer ist ein Baum, der mit Wassermangelsituationen am besten von allen Waldbäumen zurechtkommt. Deswegen wird man aufmerksam, wenn die Kronen solcher Bäume schütter werden und die Nadeln austrocknen."

Die Rettung könnte von oben kommen

Wegen der Trockenheit hätten sie die Situation zunächst nicht dramatisiert. "Im Frühjahr dieses Jahres ist uns dann aufgefallen, dass der Absterbeprozess sich in den betroffenen Bereichen deutlich erhöht hat." Ist ein Baum von "Diplodia pinea" befallen, sterben die grünen Triebe in den Baumkronen ab. So verliert der Baum wichtige Lebensgrundlagen. Viel dagegen tun lässt sich nicht, denn der Pilz ist nicht aktiv zu bekämpfen.

Ob und wie schnell er sich ausbreitet, ist abhängig vom Wetter. "Wir hoffen im Moment, dass der viele Regen ein weiteres Fortschreiten des Befalls bremst oder verhindert." Lässt sich der Pilz dadurch nicht aufhalten, haben die abgestorbenen Bäume wenigstens noch einen Mehrwert - denn Totholz ist ein ökologisch wertvoller Lebensraum für andere Pflanzen und Lebewesen.

Sendung: hr-iNFO, 29.07.2017, 10.00 Uhr