Knapp zwei Wochen nach den Schüssen auf einen 42-Jährigen in Viernheim hat die Polizei ihre Fahndung intensiviert. Mit Plakaten und einer Belohnung erhoffen sich die Ermittler vor allem Hinweise auf drei gesuchte Fahrzeuge.

Die Tat hatte sich am späten Freitagabend des 7. Julis in der Lampertheimer Straße in Viernheim (Bergstraße) ereignet. In einem Hinterhof war ein mittlerweile 42 Jahre alt gewordener Mann niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Der Zustand des Opfers, das mehrere Schussverletzungen aufwies, ist zwischenzeitlich wieder stabil.

Wer hat die Autos gesehen?

Trotz intensiver Fahndung nach den Tätern tappen die Ermittler weiterhin im Dunkeln. Hinweise erhoffen sich Polizei und Staatsanwaltschaft nun aus der Bevölkerung. Am Mittwoch wurde dazu ein erstes Fahndungsplakat [PDF - 52kb] am Viernheimer Rathaus angebracht. Weitere sollen in der Region verteilt werden.

Die Fahnder erhoffen sich vor allem Tipps auf drei Fahrzeuge, die in unmittelbarer Tatortnähe gesichtet wurden. Nach Zeugenaussagen sei eines der Fahrzeuge vom Straßenrand losgefahren, unmittelbar nachdem ein Beifahrer eingestiegen war. Die beiden anderen Wagen mussten deshalb anhalten. Die Ermittler fragen nun: Wer kann nähere Hinweise zu den Autos und zu Personen sagen? Wer weiß Näheres zu den möglichen Täter/-n? Für die Aufklärung wurde eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro ausgelobt.

