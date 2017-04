Viele Polizeikontrollen, wenige PS-Fans: Der "Car-Freitag" lief in Hessen relativ harmlos ab. Der Polizei in Frankfurt ging allerdings zufällig ein per Haftbefehl gesuchter Mann ins Netz.

Zum Treffen der Auto-Tuning-Szene in Hessen sind am "Car-Freitag" weniger PS-Fans gekommen als erwartet. In Limburg kontrollierten die Beamten 47 Autos. Die Bilanz: 17 Platzverweise, sechs Strafanzeigen und neun Ordnungswidrigkeitsverfahren. Bei Geschwindigkeitskontrollen erwischte es allerdings nicht nur die die befürchteten Teilnehmer des "Car-Freitags". Die Polizei verzeichnete 743 Tempoverstöße. 40 Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Fahrverbot rechnen, wie die Beamten am Abend mitteilten.

Um Fahrer von aufgemotzten und frisierten Wagen zu erwischen, kontrollierte die Polizei in Frankfurt knapp 100 Fahrzeuge. 29 Autos wurden nach Angaben der Beamten wegen fehlender Betriebserlaubnis aus dem Verkehr gezogen. Dutzende Autofans hatten sich mit ihren Wagen an einer Tankstelle auf der Hanauer Landstraße getroffen. Den Beamten gelang ein Zufallstreffer: Gegen einen der kontrollierten Fahrer lag ein Haftbefehl vor. Laut "Bild"-Zeitung handelt es sich dabei um einen 36-Jährigen, dem schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen wird.

Zudem verbuchten die Frankfurter Polizisten auch einen besonders schweren Fall von Raserei: Auf der Hanauer Landstraße wurde ein Autofahrer mit 145 Stundenkilometern statt der erlaubten 50 km/h geblitzt.

In Fulda blieb es weitestgehend ruhig. Die Polizei kontrollierte 55 Fahrzeuge und sprach 24 Platzverweise aus, wie die Beamten am Freitagabend mitteilten. Auf den Zufahrtsstraßen nach Fulda fanden zeitweise Radarkontrollen statt. Dabei gab es keine gravierenden Verstöße.

Die Polizei hatte sich auf Treffen von hunderten Auto-Tuning-Fans am Karfreitag in mehreren hessischen Städten eingestellt. Die Fahrer und ihre Wagen würden genau kontrolliert, hatten Behördensprecher in Frankfurt, Limburg und Fulda angekündigt. Die Szene trifft sich traditionell an dem Feiertag und nennt den Tag entsprechend "Car-Freitag".

400 Stellplätze für Auto-Tuner in Limburg

In Limburg war ein Treffen der Auto-Tuning-Szene ausdrücklich verboten. Am Karsamstag ist eine Versammlung am ICE-Bahnhof neben der A3 jedoch im zweiten Jahr in Folge erlaubt. Für die Autofans seien rund 400 Stellplätze vorgesehen, sagte ein Polizeisprecher.

Die Autofreunde hatten sich in den vergangenen Jahren am ersten Osterfeiertag wiederholt zu unangemeldeten Treffen versammelt. In Limburg nahmen nach Auskunft der Polizei teilweise bis zu 2.000 Fahrzeuge teil. Dies habe den Verkehr erheblich beeinträchtigt und zu gefährlichen Situationen geführt. Die Beamten stellten hunderte Verstöße von Ordnungswidrigkeiten von Geschwindigkeitsübertretungen bis hin zu Mängeln an den Fahrzeugen fest.

Sendung: hr4, 13.04.2017, 16.00 Uhr