Ein entlaufener Hund hat auf der A7 bei Fulda Polizei und Autofahrer auf Trab gehalten. Es kam zu einem Stau - und für das Tier zu einem unglücklichen Ende.

Ein 66 Jahre alter Mann meldete sich am Sonntagnachmittag bei der Polizei, sein soeben gekaufter französischer Hütehund der Rasse Beauceron sei auf dem Parkplatz Rotkopf an der A7 nördlich von Fulda entlaufen. Eine Streife der Autobahnpolizei Petersberg und mehrere Reisende versuchten vergeblich, ihn einzufangen. Das Tier lief in den angrenzenden Wald, wie die Polizei am frühen Montagmorgen berichtete.

Ein Fahrstreifen abgesperrt

Ein Hund der Rasse Beauceron (Archivbild). Bild © commons.wikipedia.org/W olivier

Eine Stunde später, gegen 17.30 Uhr, tauchte der Hund zwei Kilometer weiter auf - auf der Fahrbahn der A7 in Richtung Norden. Die Polizei sperrte einen Fahrstreifen, um den Verkehr zu verlangsamen.

Das sollte nicht zuletzt den Autofahrern zugute kommen, um einen schweren Auffahrunfall zu vermeiden, falls der Hund plötzlich vor einen Wagen laufen und ihn bei hohem Tempo zum Bremsen zwingen sollte. Daraufhin bildete sich ein längerer Stau.

5.000 Quadratmeter großes Waldstück abgesucht

Mehr als drei Stunden lang suchten Polizisten und der Hundebesitzer entlang der A7 und in einem etwa 5.000 Quadratmeter großen Waldstück nach dem Hund. Ein Diensthundeführer aus Schlitz (Vogelsberg), dessen Diensthund und der zweite Hund des Besitzers unterstützten sie dabei, doch alles half nichts: Der junge Beauceron ließ sich nicht einfangen und rannte immer wieder auf die Autobahn.

Bei einsetzender Dämmerung gegen 22 Uhr entschlossen sich die Polizisten, den Hund zu erschießen, um den Verkehr nicht weiter zu gefährden. Nach dem mehr als fünfstündigen Einsatz sei die Tötung des Tiers ein notwendiges Übel gewesen, da der Hund unkontrollierbar unterwegs gewesen sei, sagte ein Polizeisprecher.