Polizei nimmt an Weihnachten Kirchen in den Blick

Die hessische Polizei verstärkt ihre Kräfte an Weihnachten. Sie will dabei die Gottesdienste in den Kirchen im Blick behalten - überall aber ist das nicht zu leisten.

Nach dem Attentat auf einen Berliner Weihnachtsmarkt wird die hessische Polizei an Weihnachten mit mehr Kräften als sonst im Einsatz sein. Dabei haben die Beamten auch Kirchen im Blick. Es seien sowohl mehr uniformierte als auch mehr zivile Kräfte unterwegs, sagte der Sprecher das Landeskriminalamts (LKA), Max Weiß.

Alle Kirchen zu beschützen, sei zwar illusorisch, das LKA sondiere aber ständig die Lage und passe die Einsatzkräfte entsprechend an. "Wir bringen die Kräfte dahin, wo es vonnöten ist", sagte Weiß. Die Beamten würden noch aufmerksamer sein als bisher.

Frankfurter Stadtgeläut besonders geschützt

Die beim Großen Stadtgeläut an Heiligabend gut besuchte Frankfurter Innenstadt und alle großen Kirchen sollen in die Überwachung der Polizei einbezogen werden, sagte der Leiter der Polizeieinsätze an Weihnachten und Silvester in Frankfurt, Thomas Schmidl. Es werde zwar keine allgemeinen Zugangskontrollen geben, einzelne Personen könnten aber kontrolliert werden. An der Hauptwache sollen durch Polizeifahrzeuge Durchfahrtsperren errichtet werden.

Nach dem Terroranschlag in Berlin wa auch auf hessischen Weihnachtsmärkten die Sicherheit erhöht worden.