Absperrung missachten, vorbeidrängeln, filmen: Nach einem schweren Verkehrsunfall in Rödermark hat sich die Polizei mit einem Appell über Facebook an Autofahrer gewandt.

Ein Fahrer fiel einer Polizistin während des Unfalls besonders auf: Der Mann hatte offenbar "nichts Besseres zu tun, als im Schritttempo mit dem Handy in der Hand an der Unfallstelle vorbeizufahren und das gesamte Geschehen zu filmen". Ein Facebook-Post vom Polizeipräsidium Südosthessen beschreibt die ganze Misere.

Der Unfall, der Anlass für die öffentlichkeitswirksame Maßnahme der Polizei ist, ereignete sich am Freitag in Rödermark: Eine 21-jährige Frau war zu schnell unterwegs und überschlug sich mit ihrem Auto. Sie landete mit ihren beiden 21 und 19 Jahre alten Mitfahrerinnen an einem Baum.

Die Frauen wurden leicht verletzt, eine von ihnen wurde im Wagen eingeklemmt und musste befreit werden. Die Polizei sperrte zunächst eine Fahrtrichtung, später die ganze Straße.

Polizei ignoriert, Sperrung umfahren

Aber nicht nur ein filmender Autofahrer erzürnte die Beamten. So wird bei Facebook auch berichtet, dass einige Autofahrer die Straßensperrung mit Kegeln, einem Streifenwagen mit der Aufschrift "Unfall" und mehreren Einsatzwagen mit Blaulicht komplett ignorierten und sich einfach an der Seite vorbeischlängelten.

Auch Handzeichen der Polizisten seien nicht beachtet worden. "Jeder einzelne musste persönlich aufgefordert werden, die gesperrte Stelle zu räumen und zu umfahren."

Bereits Anfang Mai berichtete hessenschau.de von einem ähnlichen Verhalten von Autofahreren nach einem Unfall auf der A5. Auch dort hatte sich ein Wagen überschlagen. Eine Frau und ein Kleinkind waren schwer verletzt worden. Auch nach einem tödlichen Unfall auf der A60 gab es Vorfälle mit filmenden und gaffenden Autofahrern.

Polizei: "Verstehen da keinen Spaß"

Die Polizei betont in ihrem Facebook-Post, sie sperre nie grundlos eine Straße. Sperrungen und Anweisungen von Polizisten sollten unbedingt beachtet werden. Man verstehe in dieser Angelegenheit keinen Spaß.

Das musste auch der filmende Autofahrer erkennen. Er wurde von den Beamten angehalten, das Video zu löschen und muss nun mit einer Anzeige rechnen. Die Autofahrer die auf der A5 und der A60 aufgefallen waren, wurden mit Bußgeldern oder sogar Geldstrafen von bis zu 2.700 Euro belegt.