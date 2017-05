Einen Serien-Einbrecher hat die Polizei in Frankfurt geschnappt: Mehr als 900 Fälle sollen auf sein Konto gehen - allein in den zurückliegenden Monaten. Schon in der Vergangenheit war der Mann mehr als fleißig.

Allein in der Darmstädter Heimstättensiedlung hat es vor wenigen Monaten 93 Taten gegeben, davon 90 Einbruchsversuche. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen übernahmen daraufhin die Ermittlungen. Allgemein hatten sich seit Dezember 2016 im Rhein-Main-Gebiet die Wohnungseinbrüche nach ein und demselben Schema gehäuft, weswegen die Ermittler rasch davon ausgingen, dass dort immer derselbe Täter zuschlug.

Am Donnerstag meldeten die Behörden ihren Ermittlungserfolg: Am Mittwoch nahmen Polizisten demnach am Frankfurter Hauptbahnhof einen 40 Jahre alten Mann fest, dem mehr als 900 Wohnungseinbrüche oder Einbruchsversuche zur Last gelegt werden. Vor dem Amtsgericht Darmstadt wurde Haftbefehl gegen ihn beantragt.

Immer gleiche Masche

Der Mann soll außer in Hessen in Nordrhein-Westfalen und Bayern zugeschlagen haben - und zwar, wie die Ermittler der eigens eingerichteten Arbeitsgruppe "Quick" herausfanden, immer nach derselben Methode: Er hebelte in Wohngebieten die Türen von Ein- oder Mehrfamilienhäusern auf. Schaffte er es, binnen weniger Sekunden in den Flur des Hauses zu gelangen, nahm er von dort mit, was er fand. Schaffte er es nicht oder fand er nichts Wertvolles, zog er weiter zum nächsten Haus.

Seit März hat die Polizei den 40-Jährigen im Verdacht, für die Einbruchsserie verantwortlich zu sein. Zuletzt fiel er am Dienstag in Düsseldorf auf, wo er vor einer Polizeikontrolle flüchtete. Von dort setzte er sich nach Frankfurt ab.

Bereits wegen mehr als 1.200 Einbrüchen verurteilt

Der Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist hinreichend polizeibekannt, wie es in dem Bericht weiter hieß. Bereits 2004 wurde er wegen einer gleichgelagerten Einbruchsserie mit mehr als 1.200 Fällen verurteilt.

Die Polizei prüft nun, ob der Mann noch hinter weiteren Einbrüchen oder Einbruchsversuchen steckt. Zur Beute teilten die Behörden am Donnerstag nichts mit.

Sendung: hr-iNFO, 11.05.2017, 11.40 Uhr