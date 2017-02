Was mit einer Personenkontrolle anfing, endete mit dem Zerschlagen eines Drogenrings: Die Polizei in Hessen und Rheinland-Pfalz hat eine mutmaßliche Rauschgift-Bande aufgespürt. Die Beweislage ist erdrückend.

Die beschlagnahmten Beweismittel können sich sehen lassen: 7.000 Cannabis-Pflanzen, 35 Kilo geerntetes Marihuana, 250.000 Euro in bar, 10 Kilo Gold und Silber, diverse elektronische Geräte und ein hochwertiges Auto konnte die Polizei bei Ermittlungen gegen einen mutmaßlichen Drogenhändlerring sicherstellen.

Fünf Tatverdächtige zwischen 26 und 55 Jahren aus Hessen und Rheinland-Pfalz wurden festgenommen und sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft, wie Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft in Wiesbaden am Freitag mitteilten. Gegen vier weitere Personen werde ebenfalls ermittelt.

Personenkontrolle setzt Ermittlungen in Gang

Auf die Schliche gekommen waren die Beamten dem Netzwerk bei der Überprüfung eines Verdächtigen. Zivilkräfte der Polizei im Rheingau-Taunus-Kreis hatten im Auto und anschließend der Wohnung des 26-Jährigen in Wiesbaden anderthalb Kilo Marihuana und zwei scharfe Schusswaffen gefunden. Der Mann sei "im Zuge eines anderen Ermittlungsverfahrens" kontrolliert worden, sagte ein Polizeisprecher zu hessenschau.de.

Daraufhin setzten die Fahnder weitere Nachforschungen in Gang und stießen auf die mutmaßliche Drogen-Bande. Vor zwei Wochen schlugen die Ermittler schließlich zu: In Mengerskirchen (Limburg-Weilburg) sowie später in Waldems-Esch (Rheingau-Taunus) und mehreren rheinland-pfälzischen Orten fanden Durchsuchungen statt. Neben professionell betriebenen Drogen-Plantagen stießen die Polizisten auf das umfangreiche Beweismaterial. Die Ermittlungen gegen die festgenommenen Personen dauern derzeit weiter an.