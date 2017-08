Die Polizei sucht seit Samstag nicht mehr nach einer im Rodgauer Badesee vermissten Schwimmerin. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) beobachtet den See weiter. Das Strandbad bleibt vorläufig geschlossen.

Das Strandbad Rodgau aus der Vogelperspektive Bild © Uwe Gerritz (hessenschau.de)

Zwei Tage nach dem Verschwinden einer Schwimmerin im Strandbad von Rodgau-Nieder-Roden (Offenbach) hat die Polizei ihrerseits die Suche nach der Vermissten eingestellt. Das sagte ein Sprecher der Behörde am Samstag. Lediglich die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DRLG) beobachte weiterhin das Gewässer.

Am Freitag war den ganzen Tag bis etwa 21 Uhr mit Tauchern, Spürhunden und einem Sonarboot nach der Vermissten gesucht worden. Auch ein Hubschrauber kreiste regelmäßig über dem See. Dies blieb ebenso ergebnislos wie die Absuche des Uferbereichs rund um den See. Sollte die Frau tatsächlich untergegangen sein, besteht wohl kaum Hoffnung, sie noch lebend zu finden.

Sachen lagen am Strand

Die Frau wird seit Donnerstag vermisst. Zur ihrer Identität machten die Beamten bislang keine Angaben. Bekannt ist, dass sie als gute Schwimmerin galt. Sie war nach Angaben der Polizei zuletzt am Donnerstag gegen 17 Uhr von anderen Badegästen an dem See gesehen worden.

Dort fand an diesem Tag eine Operettenvorführung statt, die gegen 20 Uhr endete. Als das Bad danach schließen wollte, fiel auf, dass die Sachen der Frau, die zuvor schwimmen gegangen sein soll, noch am Strand lagen. Der Bademeister alarmierte daraufhin die Rettungskräfte, die die Suchmaßnahmen einleiteten.

Bad bleibt bis auf Weiteres geschlossen

Das Strandbad, das nach Angaben der Stadt bei entsprechendem Wetter bis zu 370.000 Besucher pro Saison anzieht, bleibt auch am Wochenende geschlossen. Am Montag will die Stadt mit den Einsatzkräften abstimmen, wann der See wieder zum Baden freigegeben wird.

