Mit Tempo 180 über die Autobahn gerast, gelandet im Kasseler Polizeirevier: Für einen Autofahrer endete die Probefahrt mit einem Lamborghini mit einer Überraschung. Der Wagen war gestohlen.

Nein, die Kasseler Polizei geht neuerdings nicht mit einem Lamborghini Gallardo auf Streife. Der Sportwagen, der derzeit im Innenhof des Polizeipräsidiums Kassel steht, gehört nicht der Polizei. Der 560 PS starke Wagen wurde am späten Donnerstagabend aus dem Verkehr gezogen, weil er in Spanien als gestohlen gemeldet ist.

Auf Ferieninsel Mallorca entwendet

Der knallgelbe Sportwagen war einer Zivilstreife auf der A44 zwischen den Anschlussstellen Bad Wilhelmshöhe und dem Autobahnkreuz Kassel aufgefallen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Wagen raste mit Tempo 180 in Richtung A7.



Die Beamten nahmen die Verfolgung des Wagens auf und stoppten ihn in Höhe der Anschlussstelle Kassel Ost. Die Schnellabfrage des Kennzeichens ergab, dass der Wagen im Oktober 2016 auf der Ferieninsel Mallorca gestohlen worden war.

Am Steuer des Boliden saß ein 46-Jähriger aus dem Landkreis Kassel. Der Mann hatte nach eigenen Angaben eine Probefahrt unternommen und nannte den Beamten auch den Autohändler des 200.000 Euro teuren Luxusschlitten. Der Fahrer beteuerte, von dem Diebstahl nichts gewusst zu haben.

Der fahrbare Untersatz wurde trotzdem sichergestellt. Wem der Lamborghini nun gehört, klären jetzt Ermittlungen von deutschen und spanischen Behörden.