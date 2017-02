Die Polizei hat Busse mit Dortmunder Hooligans auf dem Weg zum Bundesligaspiel bei Darmstadt 98 gestoppt. Zahlreiche Gegenstände wurden beschlagnahmt. Der Tipp dazu kam nicht von irgendwem.

Keine Zwischenfälle nach dem Bundesliga-Spiel zwischen Darmstadt 98 und Borussia Dortmund: So lautete die Bilanz der südhessischen Polizei am Sonntag. "Alles blieb friedlich, zumindest ist uns nichts anderes bekannt", sagte ein Sprecher hessenschau.de. Ein möglicher Grund dafür: Gewaltbereite Fans waren von der Polizei am Samstag bereits bei der Anreise gestoppt worden. "Die wurden rechtzeitig abgefischt", sagte der Sprecher.

Die Polizei hatte am Samstag in der Nähe von Gießen zwei Busse und einen Kleinbus mit Dortmunder Hooligans auf dem Weg nach Darmstadt gestoppt. In den Bussen wurden Pyrotechnik, Kampfsporthandschuhe, Sturmhauben, Schmerzmittel, Wechselkleidung und Drogen sichergestellt, wie die Polizei berichtete. Nachdem die Personalien der Insassen festgestellt worden waren, wurden die Busse nach Dortmund zurückgeschickt.

Tipp kam von Borussia Dortmund

Bei der Kontrolle sei schnell deutlich geworden, "dass die Insassen wegen eines anderen Vorhabens nach Darmstadt wollten als das Fußballspiel friedlich im Stadion zu verfolgen", erklärte die Polizei. Sie sprach von 90 Problemfans, von denen einige bereits früher "wegen Ausschreitungen in Zusammenhang mit Fußballspielen aufgefallen" waren.

Der WDR berichtete , der Tipp an die Polizei sei von Borussia Dortmund selbst gekommen. Man habe "am Vormittag über Medien von den beiden Bussen Kenntnis erlangt und diese Infos umgehend an die Polizei weitergegeben", zitiert der WDR eine BVB-Stellungnahme. Nach Informationen des WDR werden die Insassen der Busse hauptsächlich den Hooligangruppen "Northside" und "0231 Riot" zugeordnet, von denen sich auch die große Mehrheit der Ultras abgrenze.

Dortmund unter besonderer Beobachtung

Die Dortmunder Anhänger stehen seit den Krawallen rund um das letzte Bundesligaspiel gegen RB Leipzig unter besonderer Beobachtung. Am vergangenen Samstag hatten Hooligans die Gäste-Fans, darunter auch Frauen und Kinder, attackiert. Wegen zahlreicher geschmackloser Plakate im Stadion droht dem BVB zudem die Sperrung der Südtribüne für ein Heimspiel.

Zuletzt hatte es auch in Frankfurt gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Anhängern von Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 gegeben. Hier wird gegen 54 Anhänger von Darmstadt 98 ermittelt, die Frankfurter Beteiligten waren vor Eintreffen der Polizei geflohen.