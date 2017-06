Da hatte es ein Bastler ein wenig zu bunt getrieben: Die Polizei stoppte den 54-Jährigen auf einem Autohof bei Breuna, als er gerade mit einer Mischung aus Wohnwagen und Sattelauflieger losfahren wollte. Ordnungsgemäß war an dem Vehikel fast nichts.

Ein durchreisender Autofahrer machte die Polizei in der Nacht auf ein höchst verkehrsuntüchtiges Fahrzeug aufmerksam. Mit einer Art "Wohnanhänger" wollte ein 54-Jähriger gerade von einem Autohof an der A44 bei Breuna (Kassel) losfahren, als die Beamten eintrafen und die Abenteuerfahrt des Mannes verhinderten. In einer Mitteilung berichtete die Polizei später von einem "nicht alltäglichen Fall der Verkehrsunsicherheit".

Mit dieser Beschreibung untertrieben die Beamten beinahe noch. Der 54-Jährige hatte einen offenbar jahrzehntealten Sattelauflieger zu einer Art Wohnwagen umgebaut und wollte diesen mit einer immerhin fast neuen Zugmaschine auf die Autobahn bringen. Das Gefährt war jedoch ein einziges Ersatzteillager mit frischem Anstrich – übrigens auch an den Reifen, wie ein Sprecher belustigt berichtete.

Kennzeichen ergaunert

Unter der Fassade befanden sich demnach brüchige Metallträger und Blattfedern und poröse tragende Teile, die mit Seilen zusammengehalten wurden. Die Stromversorgung war "höchst bedenklich" und die Wasserver- und –entsorgung "abenteuerlich": Ein an die Toilette angeschlossenes Abflussrohr ragte direkt aus einem mit einer Stichsäge in den Boden gesägten Loch im Boden des Anhängers.

Abfluss- und Reparaturarbeiten wurden mit viel Fantasie durchgeführt. Bild © Polizeipräsidium Nordhessen

Da der Bastler aus Dormagen in Nordrhein-Westfalen ohnehin keine Zulassung für das Gefährt erwarten konnte, behalf er sich scheinbar selbst. Die Überprüfung des Nummernschilds durch die Beamten ergab einen Pferdeanhänger. Der 54-Jährige muss sich damit auch wegen Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauchs verantworten.