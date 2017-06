Nach dem Feuer in diesem Einfamilienhaus in Wiesbaden ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung.

Hoher Sachschaden in Wiesbaden

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Wiesbaden ist hoher Sachschaden entstanden. Nun sucht die Polizei einen Mann, den Zeugen mit rußverschmiertem Gesicht am Tatort beobachtet hatten.

Nach einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Wiesbaden geht die Polizei von Brandstiftung aus. Bei dem Brand am Mittwochmorgen entstand ein Schaden von etwa 200.000 Euro. Die Bewohner befanden sich nicht im Haus, wie die Polizei mitteilte.

Fahndung nach Verdächtigem

Weiterhin hieß es, Zeugen hätten während des Brandes einen Mann gesehen, der vom Vordach des Hauses gesprungen sei und anschließend die Flucht ergriffen habe. Der Mann soll zwischen 30 und 40 Jahre alt sein und ein rußverschmiertes Gesicht gehabt haben. Die Fahndung nach ihm verlief bislang erfolglos.

Das Erdgeschoss hatte beim Eintreffen der Feuerwehr bereits komplett gebrannt. Auch aus einem Fenster in der ersten Etage schlugen bereits Flammen. Die Rettungskräfte konnten das Feuer dann aber schnell unter Kontrolle bringen.

Sendung: hr-iNFO, 7.6.2017, 18 Uhr