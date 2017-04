Der "Car-Freitag" gehört inzwischen für PS-Fans zu Ostern wie der Schokohase. Die Polizei bereitet sich auf legale und illegale Treffen der Auto-Tuning-Szene in Frankfurt, Fulda und Limburg vor.

Die Polizei hat sich auf Treffen von hunderten Auto-Tuning-Fans am Karfreitag in mehreren hessischen Städten eingestellt. Die Fahrer und ihre Wagen würden genau kontrolliert, kündigten Behördensprecher in Frankfurt, Limburg und Fulda an. Die Szene trifft sich traditionell an dem Feiertag und nennt den Tag entsprechend "Car-Freitag".

In Frankfurt rechnen die Beamten damit, dass sich 300 bis 400 Autobegeisterte an einer Tankstelle an der Einfallstraße Hanauer Landstraße versammeln. Damit es nicht zu Verkehrsbehinderungen, Lärmbelästigung oder Verstößen kommt, wird die Polizei mit zahlreichen Kräften vor Ort im Einsatz sein und die Szene über das Internet über die geplanten intensiven Kontrollen informieren.

400 Stellplätze für Auto-Tuner in Limburg

In Limburg ist ein Treffen der Freunde aufgemotzter und frisierter Wagen an Karfreitag ausdrücklich verboten. Am Karsamstag ist eine Versammlung am ICE-Bahnhof neben der A3 jedoch im zweiten Jahr in Folge erlaubt. Für die Autofans seien rund 400 Stellplätze vorgesehen, sagte ein Polizeisprecher.

Die Limburger Polizei befürchtet allerdings, dass sich nicht alle Autofreunde an das Karfreitagsverbot halten. Verstöße würden geahndet, betonten die Beamten. Dies gelte sowohl mit Blick auf die Straßenverkehrs- und die Zulassungsordnung als auch auf das hessische Feiertagsgesetz. Laut Gesetz sind solche Veranstaltungen an Karfreitag verboten.

Hunderte Verstöße gegen Straßenverkehrsordnung

Die Stadt Fulda, die 2015 Ausweichquartier der Tuning-Szene aus Limburg geworden war, ist ebenfalls gewappnet. Die Polizei sei mit mehr Personal im Einsatz, kündigte ein Sprecher an. Fulda liege verkehrstechnisch günstig, die Autobegeisterten nutzten gerne eine Tankstelle in der Innenstadt, die auch an einer Bundesstraße liege. "Der Car-Freitag hat sich in der Szene fest etabliert", sagte ein Polizeisprecher.

Die Autofreunde hatten sich in den vergangenen Jahren am ersten Osterfeiertag wiederholt zu unangemeldeten Treffen versammelt. In Limburg nahmen nach Auskunft der Polizei teilweise bis zu 2.000 Fahrzeuge teil. Dies habe den Verkehr erheblich beeinträchtigt und zu gefährlichen Situationen geführt. Die Beamten stellten hunderte Verstöße von Ordnungswidrigkeiten von Geschwindigkeitsübertretungen bis hin zu Mängeln an den Fahrzeugen fest.

Sendung: hr4, 13.04.2017, 7 Uhr