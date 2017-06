Einsatzkräfte am Tatort in Wiesbaden

Einsatzkräfte am Tatort in Wiesbaden Bild © Wiesbaden112.de

Zwei Gruppen junger Männer geraten in Streit, ein 19-Jähriger stirbt: Bei dieser Messerstecherei in Wiesbaden war auch ein angehender Polizist dabei, wie am Dienstag bekannt wurde.

In die tödliche Messerattacke in Wiesbaden war ein Polizeianwärter der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung verwickelt. Der 23-Jährige stehe zwar nicht in dringendem Tatverdacht, das 19 Jahre alte Opfer erstochen zu haben, sagte ein Sprecher der Wiesbadener Staatsanwaltschaft am Dienstag. Es sei aber noch nicht abschließend geklärt, ob die Stiche von einem oder von zwei Tätern ausgeführt wurden.

Die Ermittlungen laufen noch. Der Polizeianwärter gehörte nach den bisherigen Erkenntnissen zu einer Gruppe von drei Männern, die nachts gegen 3.30 Uhr in der Wiesbadener Innenstadt mit einer Gruppe von sechs Männern in Streit geraten war.

Student in U-Haft

Im Verlauf der Auseinandersetzung soll aus der kleineren Gruppe, zu der der Polizeianwärter gehörte, die Messerattacke auf die größere Gruppe erfolgt sein. Die Verdächtigen flüchteten vom Tatort.

Ein 24 Jahre alter Student aus dem Rheingau-Taunus-Kreis sitzt in Untersuchungshaft. Der Mann habe sich bislang noch nicht zu den Tatvorwürfen geäußert, erklärte der Sprecher der Anklagebehörde. Wie der 23 Jahre alte Polizeianwärter war auch ein 22 Jahre alter Mann nach der Tat vorübergehend festgenommen und dann wieder freigelassen worden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der Auslöser des Konflikts ein Streit zwischen dem 22-Jährigen und dem späteren Todesopfer.

FDP fordert Beuth-Bericht

Warum die Situation eskalierte und es zu der tödlichen Messerattacke kam, ist nach Angaben der Ermittler noch unklar. Neben dem 19 Jahre alten Todesopfer waren noch zwei weitere junge Männer mit Messerstichen in den Bauch schwer verletzt worden. Der 19-Jährige war durch einen Stich in die Herzregion ums Leben gekommen.

Der Fall beschäftigte am Dienstag auch die FDP-Landtagsfraktion. Wegen der möglichen Beteiligung des angehenden Polizisten forderte ihr innenpolitischer Sprecher Wolfgang Greilich von Innenminister Peter Beuth (CDU), er solle am Mittwoch im Innenausschuss des Landtags über den aktuellen Erkenntnisstand der Ermittlungen berichten. Angesichts der Brisanz dieses Falles sei "auch zum Schutz des Rufes der Polizeikräfte unseres Landes" äußerste Transparenz nötig.