Mehr Beamte, Zivilstreifen und Personenüberwachung: Die Polizei in Hanau geht nach wiederholten Massenprügeleien in die Offensive. Für das jüngste Zufallsopfer der Schläger kommt die Initiative zu spät.

Nach einer neuerlichen Schlägerei im Main-Kinzig-Kreis will die Polizei an den kommenden Wochenenden ihre Präsenz in der Hanauer Innenstadt verstärken. "Wir werden unseren ohnehin schon erhöhten Personalansatz nochmal aufstocken", sagte Polizeisprecher Rudi Neu am Montag. Die Ordnungshüter reagieren damit auf eine weitere Auseinandersetzung vom Freitagabend.

Eine Gruppe von vier jungen Erwachsenen hatte "aus nichtigen Gründen" einen 38 Jahre alten Passanten und dessen drei Begleiter zusammengeschlagen, wie die Polizei berichtete. Die vier Schläger sollen noch weitere Bekannte zu der Prügelei auf dem Freiheitsplatz hinzu gerufen haben. Je nach Zeugenaussage variiert die Zahl der Beteiligten zwischen zehn und 30.

Der 38-Jährige habe bei der Auseinandersetzung massive Gesichtsverletzungen erlitten und werde bleibende Schäden zurückbehalten, berichtete Neu: Es bestehe die Gefahr, dass er sein Augenlicht verliere. Seine Begleiter kamen glimpflicher davon. Die Schläger flüchteten nach der Tat. Gegen sie ermittelt die Polizei wegen schwerer Körperverletzung.

"Kandidaten im Blick"

In jüngster Zeit waren in der Region mehrfach größere gewaltbereite Gruppen aufeinander losgegangen. In Gelnhausen gerieten vor zwei Wochen etwa 100 Jugendliche aneinander, von denen 30 aus Hanau angereist waren. Eine Woche zuvor hatte sich eine Auseinandersetzung zwischen 150 jungen Männern im Hanauer Schlossgarten angebahnt.

Die Polizei prüft, ob es Zusammenhänge zwischen den jüngsten Vorfällen und vorangegangenen Auseinandersetzungen gibt. Dass Hanau womöglich ein Prügel-Problem habe, sei aber übertrieben, meinte Neu. Dennoch beschäftige sich eine Arbeitsgruppe mit dem Thema.

Ihre bisherige Erkenntnis: Es treten Gruppen von streitsuchenden Jugendlichen und jungen Erwachsenen in wechselnder Zusammensetzung auf. Es gebe einen harten Kern. "Wir haben zwei, drei Kandidaten im Auge, und haben ihnen auch schon klar gemacht, dass wir sie im Blick behalten", sagte Neu. Es handele sich um Intensivtäter, die schon häufiger wegen Eigentumsdelikten und Körperverletzung aufgefallen seien.

Polizei warnt vor Einmischung

Um den Schlägern Paroli zu bieten, setzen Polizei und Stadt auf erhöhte Polizeipräsenz, die in der Innenstadt für Sicherheit sorgen soll. Auch Zivilstreifen kommen zum Einsatz. Die Ordnungshüter seien auch im Umland und anderen Städten des Main-Kinzig-Kreises wachsam, sagte Neu.

Bürger, die Zeugen einer Schlägerei werden oder zwischen die Fronten geraten, sollten sich nicht in den Konflikt einmischen, empfahl die Polizei. Stattdessen solle schnell die Polizei gerufen werden, damit die Beamten eine Chance haben, zügig vor Ort zu sein. Auch die Staatsanwaltschaft Hanau befasst sich mittlerweile mit den Vorkommnissen in Hanau und Gelnhausen. "Wir stehen aber noch am Anfang der Ermittlungen", sagte Oberstaatsanwalt Dominik Mies.

Sendung: hr1, hr1-Start, 27.03.2017, 9.45 Uhr