Polizisten versinken bei Rettungsaktion in Schlamm

Eine 89-jährige Frau versinkt bei Groß-Zimmern im schlammigen Ufer eines Flüsschens. Zwei Polizisten versuchen sie zu retten. Doch am Ende stecken alle drei fest.

Gegen Mitternacht waren die beiden Beamten in Klein-Zimmern (Darmstadt-Dieburg) aufgebrochen. Ihre Suche galt einer 89-jährigen Frau, die vermisst gemeldet worden war. Wenig später fanden die Beamten die Frau tatsächlich in dem kleinen Fluss Gersprenz. Die Seniorin war im Schilfbereich schon weit in den Schlamm eingesunken. Sie konnte sich laut Polizeiangaben nicht mehr selbst befreien.

Polizisten bringen sich selbst in missliche Lage

Die beiden Polizisten sprangen demnach ins Wasser, um die Frau zu retten - und versanken selbst hüfthoch im Schlamm. Ohne Hilfe war keine Rettung möglich. Erst zwei weitere herbeigerufene Beamte konnten die drei - die Rentnerin und die beiden Kollegen - befreien und sicher ans Ufer bringen.

Die Rentnerin wurde ärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Sendung: hr-iNFO, 14.7.2017, 16 Uhr