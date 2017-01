Die Kundschaft der neuen VIP-Lounge des Frankfurter Flughafens hat einen einfachen Wunsch: "immer nochmal exklusiver". Einen Fauxpas leisteten sich die Innenausstatter in der Welt von Zigarren und tiefen Teppichen aber.

Bei ihrer Eröffnung ist die neue VIP-Lounge des Frankfurter Flughafens doch nicht ganz perfekt: In einer Suite für arabische Gäste hatten die Innenausstatter historische Damenportraits aufgehängt. Sie würden bald durch Bilder von Hengsten und Falken ersetzt, versichert Flughafen-Protokollchef Thorsten Jordan am Mittwoch bei der Präsentation der Räume.

Ansonsten aber sind sie am Flughafen ziemlich zufrieden mit ihrer auf 1.300 Quadratmeter ausgebauten VIP-Lounge im Terminal 1B. Weltweit finde sich nichts Vergleichbares, sagt Fraport-Vorstand Anke Giesen. Die Wände sind mit Stoff bezogen, die Bäder mit Marmor ausgelegt, in die Teppiche sinken die Besucher ein. Es wird Kaviar oder Kamelmilchschokolade gereicht.

Promi-Sternchen sitzen Probe

Wer ab 330 Euro pro Person hier absteigt, schätzt Ruhe und Diskretion. Wem noch die Lounge zu quirlig ist, kann eine von acht Suiten buchen. Damit die Fotografen dennoch Bilder bekommen, hat Fraport mit Modedesigner Harald Glööckler und Sänger Thomas Anders zwei Sternchen in die Fünf-Sterne-Welt eingeladen, die sich in die Fauteuils fallen lassen.

"Es muss immer nochmal exklusiver sein", beschreibt VIP-Chef Jordan den einfachen Wunsch der Kundschaft. Der Fuhrpark umfasst alle Nobelmarken. Niemand soll in die Verlegenheit kommen, mit einem Wagen zum Flugzeug gebracht zu werden, den er schon Zuhause hat. Gewöhnliches ist Jordan und seinen 75 VIP-Betreuern zuwider. Wird der Gast im Porsche-Cabrio gefahren, bleibe dem Leibwächter aber nur der Notsitz, merkt er bedauernd an.

Spielekonsolen und Zigarren

Einen "unteren zweistelligen Millionenbetrag" hat Fraport in die Lounge investiert. Die Nachfrage steige, die alte Lounge sei zu klein geworden, berichtet der Flughafen, der zuletzt mit Mallorca-Flügen für 9,99 Euro in den Schlagzeilen war. Rund 60 Millionen Passagiere erwartet der Flughafen dieses Jahr, bis zu 35.000 sollen die Lounge buchen. Die eine Hälfte kommt aus Europa, die andere vom Golf, aus Russland, China und den USA. Viele von ihnen sind Geschäftsleute, andere sind Prominente oder legen aus Sicherheitsgründen Wert darauf, nicht im Terminal gesehen zu werden.

Ein Betreuer kümmert sich um jeden der Gäste. Eine Kindersuite steht den jüngsten Gästen mit ihren Nannys offen. Ein Raum bietet Spielekonsolen, Tischkicker und einen Flipperautomaten. Selbstverständlich wird das TV-Programm in den Suiten an den kulturellen Gepflogenheiten des Gastes ausgerichtet. Und, das wird man wohl erwarten dürfen: Die gereichten Zigarren sind in ihrer Größe der Transitzeit der Gäste angepasst.

In der VIP-Lounge sind alle gleich

Mitunter leisten sich auch Economy-Passagiere den Luxus, etwa bei Hochzeitsreisen. Selbst Ryanair habe man das Angebot vorgestellt, berichtet Jordan, der ansonsten von Prinzen und Präsidenten erzählt und zwischen VIPs (Very Important Persons) und VVIPs (Very Very Important Persons) zu unterscheiden weiß. An der Bar können sich dann alle Treffen. Preisnachlässe gibt es übrigens für niemand. In der VIP-Lounge sind da alle gleich.