Baumfällarbeiten an der B 45 Bild © Ulrich Anton

An der B45 bei Höchst im Odenwald werden derzeit hunderte Bäume gefällt. Naturschutzverbände fordern einen Stopp der Arbeiten. Denn die Brutzeiten haben bereits begonnen.

Mit schwerem Gerät werden an der B45 bei Höchst im Odenwald Bäume gefällt. Die Arbeiten ziehen sich etwa einen Kilometer den Hang am Höchster Rondell hinauf. Die Bundesstraße ist dort in beide Richtungen gesperrt.

Die Sperrung wurde vom Regierungspräsidium Darmstadt angeordnet. Südlich eines Parkplatzes wurden bereits viele Bäume gefällt und weggeschafft. Eine schwere Maschine hinterlässt tiefe Spuren im weichen Waldboden.

Brutzeit hat schon begonnen

Martina Limprecht vom Naturschutzbund Nabu kritisiert vor allem den Zeitpunkt der Arbeiten: "Baumfällarbeiten sind jetzt aus artenschutzrechtlichen Gründen einfach vollkommen unangebracht. Wir haben überall schon die Vögel, die ihre Nester beziehen, die Bussarde brüten schon, die Eichhörnchen haben ihre Kobel gebaut."

Die Bäume stehen am Hang, manche neigen sich zur Fahrbahn. Darauf hat die Verkehrsbehörde Hessen Mobil den Waldeigentümer nach eigenen Angaben seit Jahren aufmerksam gemacht. Im Februar hat sie das noch einmal getan.

Forstdirektor Jost Arnold von der Gräflichen Forstverwaltung in Erbach sagt, er habe auf den schriftlichen Hinweis der Behörde umgehend reagiert. Die Arbeiten seien aus Sicherheitsgründen nicht aufschiebbar gewesen. Das sei der Grund, warum die Bäume jetzt im März gefällt werden.

Einzelne Bäume hätten für die Sicherheit gereicht

Die Gräfliche Forstverwaltung betreut das Waldstück für einen privaten Besitzer. Ein Sprecher von Hessen Mobil sagte, dass es für die Sicherheit ausreichend gewesen wäre, einzelne Bäume zu fällen. Es sei nicht notwendig, das ganze Waldstück niederzulegen. Dafür gibt es wahrscheinlich forstwirtschaftliche Gründe.

Gewöhnlich werden Bäume am Straßenrand nur in den Wintermonaten gefällt, aus Naturschutzgründen. Doch im Wald dürfen Bäume das ganze Jahr über gefällt werden. Und der Bereich an der B45 gilt als Wald.

Auch wenn davon nach den Fällarbeiten nicht mehr viel zu sehen ist, meint Harald Hoppe vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Er wohnt ganz in der Nähe des betroffenen Waldstreifens: "Im Moment wird hier flächenhaft in einem Abstand von 20-30 Metern parallel zur Straße jeglicher Bewuchs entfernt und alle Tiere und Pflanzen, die es hier gegeben hat, werden vernichtet."

Zeitpunkt ungünstig aber legal

Die Arbeiten seien erlaubt, erklärt ein Sprecher des Landratsamts in Erbach. Der Zeitpunkt, den der Waldbesitzer gewählt habe, sei jedoch sehr unglücklich. Er teile die Sorge der Naturschützer, dass jetzt beginnendes Brutgeschäft geschädigt werden könne. Es liege in der Verantwortung der Waldbesitzer, das zu verhindern, auf Nester in den Bäumen zu achten und diese zu verschonen.

Wenn der Waldeigentümer zum Beispiel einen Baum mit einer Bruthöhle fällen möchte, müsste er bei der zuständigen Naturschutzbehörde eine Genehmigung dafür beantragen. Findet er keine schützenswerten Nester, braucht er für die Fällungen auch keine Genehmigung. Wie gründlich der Waldbesitzer sucht, bleibt ihm überlassen.

"Wir haben sehr gründlich hingeschaut“, sagt Arnold. Und nichts gefunden. In dem Bereich habe es kaum alte Bäume gegeben. Die Behörden gehen davon aus, dass die Waldbesitzer ihre Verantwortung ernst nehmen.

Naturschutzgesetze eingehalten – reicht das?

Die Naturschutzverbände bezweifeln das, zumindest in einigen Fällen. Der Landratsamtssprecher sagte, seine Behörde könne erst einschreiten, wenn jemand einen Beweis dafür anbringt, dass zum Beispiel Nester zerstört wurden. Doch wer könnte das tun? Die Naturschutzverbände sehen da kaum Möglichkeiten.

Der Waldbesitzer hat sich offenbar an die gesetzlichen Regelungen gehalten. Auch die Behörden halten sich ans Gesetz. Das Ergebnis ist dennoch unbefriedigend für den Naturschutz. Nach Darstellung des Landratsamtes in Erbach gibt es niemanden, der ohne besonderen Anlass prüft, ob die Waldbesitzer die Naturschutzauflagen beim Fällen einhalten.

Und das ist offenbar vom Gesetzgeber so vorgesehen. Ähnliche Vorgänge wären also vermutlich in Zukunft nur durch eine Veränderung der Rechtslage zu verhindern. Oder indem private Waldbesitzer ihre Fällarbeiten von sich aus auf die Wintermonate verlegen. Die Baumfällungen sind offenbar bis einschließlich 31. März geplant.