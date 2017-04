Spurensicherung nach der Schießerei am Friedrich-Stoltze-Platz in der Frankfurter Innenstadt

Spurensicherung nach der Schießerei am Friedrich-Stoltze-Platz in der Frankfurter Innenstadt Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Ein Jahr ist die Schießerei unter Rockern in der Frankfurter Innenstadt her - im Mai beginnt nun der Prozess gegen einen der mutmaßlichen Schützen. Sein Komplize ist immer noch auf der Flucht.

Ein Jahr nach der Schießerei unter Rockern in der Frankfurter Innenstadt soll am 19. Mai der Prozess gegen einen der beiden mutmaßlichen Schützen beginnen. Der zweite Schütze ist noch immer flüchtig, bestätigte ein Sprecher des Frankfurter Landgerichts hr-iNFO. Im Mai 2016 waren am Friedrich-Stoltze-Platz in Frankfurt zwei Männer vor der Bar "Helium" beschossen und schwer verletzt worden, als sie gerade aus ihrem Geländewagen stiegen.

Versuchter Mord und Verstoß gegen das Waffengesetz

Die Staatsanwaltschaft wirft dem mutmaßlichen Schützen und Mitglied der verbotenen Hells Angels Westend versuchten Mord, gefährliche Körperverletzung und Verstöße gegen das Waffengesetz vor. Der 56-Jährige soll vor einem Jahr vor der Bar "Helium" mehrfach auf einen 41-Jährigen in dessen Geländewagen geschossen und ihn dabei lebensgefährlich verletzt haben.

Ein 20 Jahre alter Begleiter, der auf dem Rücksitz saß, wurde ebenfalls verletzt. Unverletzt blieb die Beifahrerin. Die Richter halten anders als die Staatsanwaltschaft die Schüsse auf diese beiden Autoinsassen für versuchten Totschlag. Sie haben deshalb den Vorwurf erweitert.

Der Prozess soll unter starken Sicherheitsvorkehrungen im Hochsicherheitssaal des Frankfurter Landgerichts geführt werden. Bis Ende August sind bislang 16 Verhandlungstage vorgesehen. Hintergrund der Schießerei waren den Ermittlungen zufolge interne Auseinandersetzungen bei den Frankfurter Hells Angels.