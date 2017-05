zum Artikel Feuerwehr-Großeinsatz in Mittelhessen : Waldbrand durch Kettensäge und Kippe

Fernwald: Ein Holzfäller wollte Benzin in seine Kettensäge nachfüllen, auf dem Boden lag eine Zigarettenkippe. Kurz darauf stand in Mittelhessen ein ganzer Wald in Flammen. [mehr]