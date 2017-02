"Gleisstraße" statt "Kleiststraße": Eine falsche Eingabe ins Navigationsgerät hat offenbar zu den Schüssen auf ein Flüchtlingsheim in Dreieich geführt. Die Täter stehen wegen versuchten Mordes vor Gericht. Mutmaßliches Motiv: Eifersucht.

Die Schüsse auf die Asylbewerberunterkunft in Dreieich (Offenbach) hätten nach dem Willen des mutmaßlichen Haupttäters einen Mann treffen sollen, der sich an seine Freundin heran gemacht haben soll. Weil er und seine beiden Komplizen aber "Gleisstraße" statt "Kleiststraße" in ihr Navigationssystem eingaben, feuerten sie statt auf das Haus des eigentlichen Opfers auf die Flüchtlingsunterkunft. Das kam in dem Prozess vor dem Landgericht Darmstadt heraus, der am Freitag begann..

Bei dem Angriff Anfang 2016 war ein 23 Jahre Asylbewerber am Bein getroffen und verletzt worden. Der Fall hatte großes Aufsehen erregt, weil zunächst davon ausgegangen wurde, dass der Anschlag den Flüchtlingen galt. Der angenommene fremdenfeindliche Hintergrund bestätigte sich aber nicht.

"Tod eines Menschen bewusst in Kauf genommen"

Dennoch müssen sich die beiden 28 Jahre alten Hauptangeklagten wegen versuchten Mordes verantworten. Nach Auffassung der Anklage nahmen sie bewusst den Tod der Hausbewohner in Kauf. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft erklärte, soll einer der beiden die Waffe abgefeuert haben.

Der andere, der die Waffe besorgt hatte, wartete demnach im Auto und stand während der Tatausführung mit dem Schützen in telefonischem Kontakt. Ein 27-Jähriger, der ebenfalls im Auto saß, ist wegen Beihilfe zum versuchten Mord angeklagt.

Angeklagte bestreiten Tötungsabsicht

Am ersten Prozesstag haben sich die Angeklagten weitgehend zu den Vorwürfen eingelassen. Sie bestätigten die Schüsse, bestritten aber eine Tötungsabsicht. In dem Prozess sind bis Ende März sieben weitere Verhandlungstage angesetzt.