Prozess wegen tödlicher Schüsse in Wiesbadener Kiosk

Mord, Mordversuch, gefährliche Körperverletzung: Ein 26-Jähriger muss sich von heute an vor dem Wiesbadener Landgericht verantworten. Er soll eine Kioskbesitzerin getötet und zwei Männer verletzt haben - darunter den Fußballprofi Marc Wachs.

Im vergangenen Dezember, wenige Tage vor Weihnachten, tötete ein Schuss in den Kopf die 59 Jahre alte Besitzerin eines Kiosks im Wiesbadener Stadtteil Biebrich. Ihr Mann und ihr Neffe, der Fußball-Profi Marc Wachs von Zweitligist Dynamo Dresden, erlitten schwere Verletzungen.

Ab Mittwoch sitzt wegen der Tat ein 26 Jahre alter Mann auf der Anklagebank des Wiesbadener Landgerichts.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord sowie versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor. Der Angeklagte wohnte ganz in der Nähe des Kiosks. Er gab die Schüsse laut Anklage aus kürzester Distanz ab. Wenige Tage nach der Bluttat wurde der 26-Jährige vor seiner Wohnung verhaftet und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Entlarvende Spucke

Rasch überführt wurde er nicht zuletzt, weil er in der Nähe des Tatorts auf den Gehweg gespuckt und so eine DNA-Spur hinterlassen hatte. Ein Daten-Abgleich war erfolgreich, weil der Mann bereits wegen Drogen- und Waffendelikten polizeibekannt war. Auch Zeugenaussagen und Videobilder belasteten ihn.

In seiner Wohnung entdeckten die Ermittler Einschusslöcher - möglicherweise stammen sie von Schießübungen. Der Angeklagte sagte bei seinem Geständnis vor der Polizei aus, er habe den Kiosk ausrauben wollen.

Sendung: hr-iNFO, 07.06.2017, 7 Uhr