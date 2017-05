Ehemann gesteht Mord an seiner Frau

Prozessauftakt in Darmstadt

Mit einem Geständnis hat der Mordprozess um den Tod einer 23-jährigen Frau vor dem Landgericht Darmstadt begonnen. Der Angeklagte gab zu, seine Frau umgebracht zu haben - vor den Augen der beiden Kinder.

Der 34 Jahre alte Angeklagte räumte am Dienstag ein, er habe seine Frau erstochen. Die Tat geschah laut Anklage im September 2016 im Sportpark Groß-Gerau, wo die 23-jährige Frau mit den Kindern unterwegs war. Zu der Zeit lebte das Paar schon nicht mehr zusammen, weil der 34-Jährige wiederholt handgreiflich gegenüber seiner Frau geworden war.

Prozessauftakt vor dem Landgericht Darmstadt Bild © picture-alliance/dpa

In einer Erklärung, die sein Rechtsanwalt verlas, räumte der Angeklagte auch das am Dienstag ein.

Täter: "Ich war wahnsinnig."

Der Angeklagte sagte am Dienstag, er sei eifersüchtig und wütend gewesen. Er habe seine Frau gebeten, wieder zu ihm zurückzukommen. Als sie dies in dem Park abermals ablehnte, habe er zu einem Messer gegriffen und mehrmals auf sein Opfer eingestochen. Die Frau starb im Krankenhaus an zahlreichen Stich- und Schnittverletzungen. "Ich war wahnsinnig. Ich bereue die Tat", sagte er vor dem Landgericht.

