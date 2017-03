Diese Rauferei war nicht nur schmerzhaft, sondern lebensgefährlich: Fünf Jugendliche haben sich am Bahnhof in Alsfeld eine Auseinandersetzung mitten auf den Gleisen geliefert. Mehrere Züge mussten gestoppt werden.

Bahngleise Bild © picture-alliance/dpa

Ein Lokführer bemerkte nach Angaben der Bundespolizei vom Freitag die Rangelei am Bahnhof in Alsfeld (Vogelsberg). Fünf Jugendliche, darunter ein Mädchen, waren demnach am Donnerstagnachmittag auf die Gleise gelaufen und lieferten sich dort eine handfeste Auseinandersetzung. Einer der Teenager soll auf die Schienen geschubst und von den anderen in den Schwitzkasten genommen worden sein.

Bundespolizei warnt vor Lebensgefahr

Erst als ein Bahnmitarbeiter eintraf, nahm die Gruppe Reißaus. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren gegen die Jugendlichen ein. "Der Aufenthalt in den Gleisen ist für Unbefugte nicht nur verboten, sondern in erster Linie auch extrem lebensgefährlich", warnten die Beamten etwa vor durchfahrenden Zügen.

In Alsfeld musste der Bahnverkehr wegen der Prügelei kurzzeitig gestoppt werden. Drei Züge der Vogelsbergbahn verspäteten sich um jeweils rund 15 Minuten.