Ein Hundehasser hat einen Spaziergänger zweimal in den vergangenen Tagen mit einem Revolver bedroht. Der Radfahrer lauerte dem Mann und seinem Tier jeweils am selben Ort in Bischofsheim auf.

Bild © picture-alliance/dpa

Die Polizei sucht einen Mann, der einen Spaziergänger und dessen Hund sowohl am vergangenen Mittwoch als auch am Samstag mit einer Schusswaffe bedroht haben soll. Der etwa 35 bis 40 Jahre alte Unbekannte habe jeweils damit gedroht, den Hund zu töten, "wenn dieser etwas macht", berichtete die Polizei. Dabei habe er mit einem auffällig kleinen Revolver hantiert und auf das Tier gezielt.

Beide Vorfälle ereigneten sich in Bischofsheim (Groß-Gerau) auf einem Fußweg im Bereich der Gasstation. Der Hundehalter gab demnach an, beide Male von dem aggressiv auftretenden Fahrradfahrer gestellt worden zu sein. Der Unbekannte habe eine Kapuze auf dem Kopf gehabt und eine Sonnenbrille getragen. Er sei anschließend mit dem Rad von Gustavsburg in Richtung Rüsselsheim weitergefahren. Die Polizei sucht Zeugen.