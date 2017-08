Ein außer Kontrolle geratenes Überholmanöver zweier Autos ist einem Fahrradfahrer zum Verhängnis geworden. Der 21-Jährige wurde von der Straße gerammt und schwer verletzt.

Fünf junge Menschen waren am Mittwochabend kurz nach 22 Uhr in den Unfall zwischen Biebesheim und Stockstadt (Groß-Gerau) verwickelt. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag hatte ein 20-jähriger Autofahrer, der mit einer 22-jährigen Beifahrerin unterwegs war, nach einem Kreisel zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeugs angesetzt.

Am Steuer dieses Wagens saß eine 18-Jährige Fahranfängerin in Begleitung einer 19-Jährigen. Als beide Autos auf gleicher Höhe waren, kam es zu einer seitlichen Berührung. Beide Fahrer verloren die Kontrolle über ihre Autos, kamen von der Fahrbahn ab und landeten in einem Acker neben der Straße.

Dabei rammte das Auto der 18-Jährigen einen Fahrradfahrer, der auf der Strecke unterwegs war. Der 21-jährige Mann erlitt dabei schwere Verletzungen. Die Autoinsassen kamen mit leichten Blessuren davon. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 9.000 Euro.