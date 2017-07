Er hatte eine Radfahrerin in Frankfurt mit seinem Betonmischer totgefahren. Deshalb muss der Lkw-Fahrer dem Witwer 3.600 Euro zahlen. Dass er nicht härter bestraft wird, liegt an der Aussage eines Gutachters.

Das Amtsgericht Frankfurt hat das Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung gegen einen 57 Jahre alten Lastwagenfahrer am Donnerstag eingestellt. Er hatte vor zwei Jahren eine Radfahrerin überrollt und getötet. Im Gegenzug zur Verfahrenseinstellung muss der Mann 3.600 Euro an den Witwer zahlen.

Der Unfall hatte sich im August 2015 an einer Straßenkreuzung im Frankfurter Gutleutviertel ereignet. Während der Mann mit seinem Betonmischfahrzeug nach rechts abbog, fuhr die Radfahrerin neben ihm gerade aus. Bei der darauffolgenden Kollision wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starb. Der Lkw-Fahrer ist seit dem Vorfall in psychotherapeutischer Behandlung.

Radfahrerin wohl im toten Winkel unterwegs

Maßgeblich für die Verfahrenseinstellung war das Gutachten eines Unfallexperten, wonach es wahrscheinlich sei, dass die Radlerin im toten Winkel unterwegs gewesen war und deshalb von dem Fahrer im Rückspiegel nicht gesehen werden konnte.

Nach Angaben des Experten kam es in den vergangenen Jahren zu einer auffälligen Zunahme dieses "Unfalltyps", bei dem vor allem Lastwagen beim Abbiegen mit Radfahrern oder Fußgängern kollidierten. Infolge der tatsächlich vorhandenen "toten Winkel" im Rückspiegel seien Radarsensoren notwendig, hieß es in dem Gutachten.