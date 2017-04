Für mächtig Aufregung haben in Eppertshausen falsche Zebrastreifen gesorgt. Scherz oder Protest? Jetzt ist das Rätsel gelöst. Ein 22-Jähriger gestand die Tat.

Nach dem in Eppertshausen zwei falsche Zebrastreifen auf die Straße gemalt wurden, hat die Polizei einen Mann festgenommen. Der 22-Jährige gestand die Tat. Auch über das Motiv weiß man jetzt mehr.

Vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol soll ein 22-Jähriger in Eppertshausen (Darmstadt-Dieburg) Zebrastreifen und Parkbuchten auf zwei Straßen gemalt haben. Der Mann habe die Taten zugegeben, teilte die Polizei in Darmstadt am Mittwoch mit. Zunächst war die Polizei davon ausgegangen, dass eine Gruppe von Jugendlichen an der Tat beteiligt war.

Eine spontane Aktion

Man könne ausschließen, dass sich der mutmaßliche Täter an der Verkehrssituation gestört habe, sagte ein Polizeisprecher zu hessenschau.de. "Wir gehen von einer Spontanaktion aus."

Das sei kein Kavaliersdelikt und auch nicht witzig. Gerade für Kinder oder Ältere seien die unechten Überwege gefährlich, da sie die Streifen womöglich nicht direkt als Fälschung erkennen.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Die Gemeinde ließ die Streifen inzwischen entfernen und erstattete Anzeige. Gegen den 22-Jährigen ermittelt die Polizei nun wegen Amtsanmaßung, Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der entscheidende Hinweis sei von einem Zeugen gekommen. Dieser habe den 22-Jährigen erwischt und ihn gut beschreiben können.