Mit einem Blitzüberfall auf neun Mitarbeiter eines Sportgeschäfts haben zwei maskierte Männer auf der Frankfurter Einkaufsmeile dicke Beute gemacht. Auf der Flucht wurde sie etwas dünner.

Bild © picture-alliance/dpa

Ein Sport-Bekleidungsladen auf der Zeil in Frankfurt war für Kunden längst geschlossen, als am Samstag gegen 21 Uhr Besuch kam. Zwei Männer im Alter zwischen 19 und 25 Jahren stürmten das Geschäft durch einen Seiteneingang, wie die Polizei am Sonntag berichtete.

Mit Pfefferspray setzten die maskierten Angreifer neun Mitarbeiter außer Gefecht und erbeuteten rund 10.000 Euro. Dann rannten sie nach Angaben eines Polizeisprechers durch die Seitentür davon. Die Flucht sei so rasant gewesen, dass den Räubern auf der Zeil ein Teil der Beute abhanden kam. Die Polizei sprach von einigen Scheinen.

Die Angestellten erlitten leichte Verletzungen. Zwei von ihnen wurden im Laden medizinisch versorgt.