Für ein Motorsport-Duo ist die Rallye Vogelsberg schon vor dem Start beendet. Auf dem Weg zum Wettkampf kam es zu einem schweren Verkehrsunfall, ein Beteiligter musste ins Krankenhaus.

Verbeulte und stark beschädigte Rallyeautos hat wohl jeder schon einmal gesehen, auf einer öffentlichen Autobahn sind Unfälle mit professionellen Rennwagen jedoch höchst selten. Auf der A44 zwischen Breuna (Kassel) und Zierenberg (Kassel) ist am Donnerstagvormittag aber genau das passiert. Das Bemerkenswerte daran: Das Rallyeauto befand sich zum Zeitpunkt des Zusammenpralls auf einem Anhänger und sollte an diesem Wochenende bei der Rallye Vogelsberg an den Start gehen. Doch daraus wird wohl nichts.

Wagen fällt vom Anhänger

Wie die Polizei Nordhessen mitteilte, war ein in Richtung Kassel fahrendes Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache in die Leitplanke geknallt und von dort in den Anhänger eines anderen Pkws geschleudert worden. Der darauf befindliche Rennwagen wurde durch die Wucht des Aufpralls aus den Befestigungen gelöst und knallte auf die Fahrbahn. Ergebnis: Totalschaden und vorübergehende Vollsperrung der Autobahn.

Das Motorsport-Duo Coralie Schneider und Bodo Kehring, das für den Wettkampf am Vogelsberg gemeldet war, wird mit diesem fahrbaren Untersatz vorerst nicht um Punkte kämpfen können. Ob sie mit einem Ersatzwagen dennoch an den Start gehen, konnte Frank Preisendörfer vom zuständigen Rennclub gegenüber hessenschau.de noch nicht sagen.

Der Fahrer muss ins Krankenhaus

Weitaus tragischer als der erhebliche Sachschaden, der auf über 70.000 Euro geschätzt wird, ist zudem, dass auch Personen zu Schaden kamen. Der Unfallverursacher musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, die weiteren Unfallbeteiligten kamen mit dem Schrecken davon.