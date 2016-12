Mit Pistole in Kiosk

Mit Pistole in Kiosk Rap-Video-Dreh löst Polizeieinsatz aus

Rapper haben in Kassel beim Filmen eines Musikvideos einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie ein bewaffneter Mann einen Kiosk betrat.

Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Ein Autofahrer hatte beobachtet, wie ein bewaffneter Mann am Dienstagabend einen Kiosk betritt. Daraufhin alarmierte der Zeuge die Polizei, wie sie am Mittwoch mitteilte. Als mehrere Beamte an dem Kiosk eintrafen, fanden sie aber nur den Kiosk-Besitzer und zwei unbeteiligte Kunden vor.

Beteiligte müssen haften

Der Kiosk-Besitzer erklärte daraufhin, dass Freunde eines Angehörigen dort ein Musikvideo für einen Rap-Song gedreht hätten. Dabei hätten mehrere Personen einen Raubüberfall auf den Kiosk gespielt.

Zur Klärung der Situation und für die Fahndung war die Polizei mit insgesamt vier Streifenwagen im Einsatz. Die Beamten hätten "schlagartig" und unter "gebührender Berücksichtigung der Eigensicherung" den Kiosk betreten, sagte ein Sprecher hessenschau.de.

Unklar, ob Waffe echt war

Bei der Waffe handelte es sich um eine schwarze Pistole. Ob sie echt war oder eine Attrappe, konnte noch nicht geklärt werden. Auch seien noch nicht alle Beteiligten ermittelt. "Man war da nicht sehr auskunftsfreudig", sagte der Polizei-Sprecher.

Die Beteiligten müssen nun laut Polizei die Kosten für den Einsatz in Höhe von mehreren hundert Euro tragen. Außerdem werde geprüft, ob waffenrechtliche Verstöße vorliegen. Dies könne auch dann der Fall sein, wenn es sich um eine täuschend echt aussehende Waffe handele.

Ähnlicher Fall im Mai

Erst Ende Mai hatte ein Mann, der mit einem Sturmgewehr durch Kassel fuhr, für helle Aufregung gesorgt. Auch damals handelte es sich um den Dreh für ein Rap-Video. Dem Sprecher zufolge gibt es aber wohl keinen Zusammenhang zum aktuellen Fall.

Die Beamten raten auf jeden Fall, beim Drehen solcher Videos die Polizei vorab zu informieren. Ansonsten könne es zu gefährlichen Situationen kommen, etwa wenn die Einsatzkräfte von einer Straftat ausgingen oder Bürger sich bedroht fühlten. Von Dreharbeiten mit Waffen ohne Kenntnis durch die Polizei sei "dringend abzuraten".