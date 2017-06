Gut ein halbes Jahr nach ihrer Festnahme steht die Frankfurter Rapperin Schwesta Ewa vor Gericht. Eine Auswahl der Vorwürfe: Menschenhandel, Zuhälterei, Körperverletzung. Bei den Opfern soll es sich um Fans handeln.

Vor dem Landgericht Frankfurt beginnt am Donnerstag der Prozess gegen die Rapperin Schwesta Ewa. Die Staatsanwaltschaft wirft der 32-Jährigen Menschenhandel, Zuhälterei, Körperverletzung und Steuerhinterziehung vor. Die Musikerin soll vier junge Frauen, die ihre Fans waren, zur Prostitution gezwungen haben.

Den Ermittlungen zufolge wurden die 17- bis 19-Jährigen von der Angeklagten psychisch unter Druck gesetzt und körperlich misshandelt. Sie habe ihnen Kleidung, Kosmetika sowie Wohn- und Fahrtkosten bezahlt. Anschließend habe sie von ihnen verlangt, ihre angeblichen Schulden bei ihr abzuarbeiten.

Rapperin seit November in Untersuchungshaft

Außerdem soll die Rapperin das Finanzamt in den Jahren 2013 und 2014 betrogen haben. Ihre Einkünfte aus der Zuhälterei habe sie nicht angegeben, sondern lediglich ihre Einkünfte als Musikproduzentin.

Am ersten von vier anberaumten Verhandlungstagen wird eine Aussage der 32-Jährigen erwartet. Die Wirtschaftskammer will den Prozess am 20. Juni abschließen. Schwesta Ewa sitzt seit November in Untersuchungshaft. Damals war sie bei einer bundesweiten Razzia in Arnsberg im Sauerland verhaftet worden.

"Durch verschiedenste Umstände im Rotlichtmilieu"

Die Künstlerin hat früher selbst als Prostituierte gearbeitet, wie sie in Interviews berichtete. Sie wurde 1984 in Polen geboren, wuchs in Kiel auf und zog 2004 nach Frankfurt. Dort gelangte sie "durch verschiedenste Umstände schließlich ins Rotlichtmilieu der Mainmetropole, wo sie fast ein ganzes Jahrzehnt arbeiten sollte", wie es auf ihrer Internetseite heißt. In Frankfurt hatte sie im Allerheiligenviertel die "Stoltze Bar" geführt.

Ihr erstes Musikvideo "Schwätza" kam 2011 auf den Markt. Anfang 2015 erschien ihr Album "Kurwa", das in den deutschen Charts auf Rang 11 einstieg. Schwesta Ewa ist eine der wenigen Frauen in der von Männern dominierten Rap-Szene.

