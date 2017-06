Am Donnerstag begann der Prozess gegen die Rapperin Schwesta Ewa - seit einem halben Jahr sitzt sie in Untersuchungshaft.

Am Donnerstag begann der Prozess gegen die Rapperin Schwesta Ewa - seit einem halben Jahr sitzt sie in Untersuchungshaft. Bild © picture-alliance/dpa

Die Rapperin Schwesta Ewa steht seit Donnerstag in Frankfurt vor Gericht - unter anderem wegen Zuhälterei, Körperverletzung und Steuerbetrugs. Am ersten Prozesstag legte sie ein Teilgeständnis ab und entschuldigte sich für ihre Tränen.

Rotlicht, Rap und Gewalt: Dass die Rapperin Schwesta Ewa in ihren Liedern ihr wirkliches Leben beschreibt, zeigte sich am Donnerstag in der nüchternen Atmosphäre des Frankfurter Landgerichts.

Die Staatsanwaltschaft wirft der 32-Jährigen Menschenhandel, Zuhälterei, Körperverletzung und Steuerhinterziehung vor. Sie soll vier 17- bis 19 Jahre alte Frauen, die ihre Fans waren, zur Prostitution gezwungen haben. Der Fall wird vor der Wirtschaftskammer verhandelt, der Hauptvorwurf liegt bei der Steuerhinterziehung.

Gesucht habe die Angeklagte die Frauen über Facebook oder die Stoltze-Bar, die sie zwischenzeitlich mit ihrem Lebensgefährten im Allerheiligenviertel in Frankfurt führte. Sie habe gezielt junge Frauen angesprochen, die einen "niedrigen Bildungsstand" hatten und die Rapperin bewunderten, trägt die Staatsanwältin an diesem ersten Prozesstag vor.

Unterstützung von Rappern im Zuschauerraum

Mit eigentlichem Namen heißt die Angeklagte Ewa Malanda, geboren wurde sie in Polen und kam als Jugendliche nach Frankfurt: "Eine deutschsprachige Gangsta-Rapperin" definiert die Staatsanwältin ihre Berufsbezeichnung. Bis zum Beginn ihrer Musikkarriere arbeitete Ewa lange selbst als Prostituierte.

Unter den Zuschauern im Prozess sind auch die beiden Rapper Xatar und SSIO: Groß und breit wie Schränke, grimmige Gesichter. Schwesta Ewa sieht erleichtert in ihre Richtung. Xatar ist der Boss von Schwesta Ewas Platten-Label "Alles oder Nix“, ihr musikalischer Mentor. Er saß selbst schon wegen eines Überfalls auf einen Goldtransporter acht Jahre im Gefängnis. Nun bietet er ihr offenbar emotionale Prozessunterstützung.

Anklage: Zum Anschaffen geschickt und geschlagen

Die Staatsanwältin verliest weiter aus der Anklageschrift: Um die Frauen zum Anschaffen zu bringen, habe Schwesta Ewa ihnen zunächst Geld geliehen, für ein Dach über dem Kopf gesorgt, ihnen Kleidung, Solarium oder Lippenvergrößerungen gezahlt - und sie dann für ihre Schulden arbeiten geschickt. 150 Euro mussten Freier für eine Stunde Geschlechtsverkehr zahlen, dazu kamen Aufpreise für Oralverkehr.

Die Frauen hätten nur bei ihrem ersten Freier das Geld behalten dürfen, danach mussten sie die Hälfte an Schwesta Ewa abgeben. Die Angeklagte habe den Frauen Profile auf verschiedenen Internetseiten erstellt, teilweise über 20 pro Frau. Zu jedem Profil gab es dann jeweils ein "Nuttenhandy", wie es in der Anklageschrift heißt. Darüber habe Ewa die Treffen mit den Männern organisiert.

Außerdem wirft die Staatsanwaltschaft Schwesta Ewa vor, die Frauen körperlich misshandelt und teilweise mit einem Handy oder Absatz-Schuhen geschlagen zu haben. Eine der Frauen soll noch minderjährig gewesen sein, ein Mal habe Schwesta Ewa ihr einen falschen Ausweis besorgt. Die Einnahmen aus der Zuhälterei habe die Angeklagte in den Jahren 2013 und 2014 dem Finanzamt unterschlagen.

Angeklagte: Gelegentlich Ohrfeigen verteilt

Bevor Schwesta Ewa im Prozess anfängt, mit leiser Stimme die Fragen des Richters zu beantworten, gibt sie dem Publikum einen Wink: Die Gruppe ihrer Unterstützer verlässt daraufhin den Saal. Die Angeklagte erklärt, dass alle Frauen sich schon vorher prostituierten, seien dann aber freiwillig zu ihr gekommen: "Die haben nicht so gut verdient alleine."

Sie habe mit den Freiern am Telefon verhandelt, die Profile auf den einschlägigen Internetseiten erstellt und die Frauen in verschiedene Städte begleitet, wo sie dann in Hotelzimmern arbeiteten. Und ja, sie habe 50 Prozent des Geldes bekommen, nach Abzug aller Spesen. Gelegentlich habe sie Ohrfeigen verteilt: "Ich bin impulsiv", erklärt sie mehrfach.

Rotlichtmilieu als Normalität

Warum sie selbst aufgehört habe, als Prostituierte zu arbeiten, fragt der Vorsitzende Richter: "Ich wollte nicht, dass die Leute auf meine kleinen Brüder mit dem Finger zeigen", sagt Schwesta Ewa. Sie sei damals als Sängerin schon auf der Straße erkannt worden. Ob sie keine Bedenken gehabt habe, andere für sich anschaffen zu lassen? Bedenken habe sie gehabt, "aber für mich war das normal". Sie selbst habe seit sie 17 Jahre alt war im Rotlichtmilieu gearbeitet.

Ob sie nicht rücksichtslos gewesen sei, hakt der Richter nach. Schwesta Ewa fängt an zu weinen, stockt. Sie entschuldigt sich für die Tränen, die Haft setze ihr sehr zu. Seit fast einem halben Jahr sitzt die Angeklagte in Untersuchungshaft. Für die Verhandlung sind bis zum 20. Juni drei weitere Prozesstage angesetzt.

Sendung: hr-iNFO, 08.06.2017, 15.00 Uhr