Beim Brand eines Stroh-Lagers in Bischofsheim ist hoher Sachschaden entstanden. Anwohner wurden wegen der Rauchentwicklung aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen.

Das Lager auf dem Wertstoffhof "Sonnenwerk" in Bischofsheim (Groß-Gerau) war am Dienstag gegen 12.30 Uhr in Brand geraten. Schnell breitete sich dichter Qualm über dem Ort aus. Mehrere Feuerwehren umliegender Orte waren im Einsatz.

Katwarn forderte zum Schließen der Fenster auf

Wegen der starken Rauchentwicklung wurde eine Aufforderung zum Schließen von Fenstern und Türen auch über das System "Katwarn" verbreitet. Die frei erhältliche App warnt Besitzer von Smartphones vor Gefahrenlagen. Rund 350.000 Menschen in Hessen haben sie nach Betreiberangaben bereits.

Die Löscharbeiten waren gegen 18 Uhr beendet, die Feuerwehr war am Abend noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Mehrere hunderttausend Euro Schaden

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Neben dem Heu brannte auch eine in dem Lager abgestelllte Maschine ab, mit der aus dem Stroh Pellets gepresst werden. Den Gesamtschaden gab die Polizei mit mehreren hunderttausend Euro an.

Wodurch das mit einer Plane überzogene Lagerkonstrukt Feuer fing, ist noch unklar. Die Brandermittler könnten die Brandstelle erst am Mittwoch genauer untersuchen, hieß es. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung gebe es bislang nicht.