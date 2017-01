Brennende Lagerhalle einer Eventagentur in Maintal-Bischofsheim.

Brennende Lagerhalle einer Eventagentur in Maintal-Bischofsheim. Bild © Michael Seeboth (hr)

In Maintal-Bischofsheim hat der Brand in einer Lagerhalle einen Millionenschaden verursacht. Die Halle liegt direkt neben der Autobahn 66. Die Polizei warnte Autofahrer vor dichten Rauchschwaden.

Gegen 13.30 Uhr am Donnerstag fing die Lagerhalle einer Firma für Veranstaltungstechnik in Maintal-Bischofsheim (Main-Kinzig) Feuer. Die etwa 800 Quadratmeter große Halle stand komplett in Flammen. Es bildeten sich dichte Rauchschwaden, die zur benachbarten A66 zogen.

Schlechte Sicht auf A66

"Die Halle liegt direkt neben der Autobahn", sagte eine Sprecherin der Polizei Offenbach. Es sei zu starker Sichtbeeinträchtigung und Geruchsbelästigung für die Autofahrer gekommen. Die Polizei riet Autofahrern, auf Sicht zu fahren und zu angepasster Geschwindigkeit. Die Autobahn sei aber nicht gesperrt worden.

Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen bei dem Feuer niemand. Neun Mitarbeiter waren laut Polizeisprecherin vor Ort, als das Feuer ausbrach. Sie konnten sich aber rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Die Feuerwehr ließ das Gebäude kontrolliert abbrennen und versuchte, umstehende Hallen vor den Flammen zu schützen.

Rund zwei Millionen Euro Schaden

Der Sachschaden wird auf rund zwei Millionen Euro geschätzt. In der Lagerhalle waren unter anderem Aufbauten für Messestände gelagert. Warum das Feuer ausgebrochen ist, war zunächst unklar.