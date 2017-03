Kampf gegen die organisierte Kriminalität: Bei Razzien in Hessen und anderen Bundesländern sind am Dienstag Räume der rockerähnlichen Gruppierung der Osmanen durchsucht worden.

Mit einem Großaufgebot ist die Polizei am Dienstag gegen die rockerähnliche Gruppierung der Osmanen vorgegangen. Es habe Durchsuchungen in mehreren Bundesländern gegeben, teilte das Landeskriminalamt (LKA) in Wiesbaden mit. Hintergrund sei ein Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche, Urkundenfälschung, Erpressung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Osmanen werden als türkisch-nationalistisch eingeschätzt.

Durchsuchungen gab es neben Hessen auch in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Die Aktion richtete sich gegen insgesamt zehn Beschuldigte im Alter zwischen 29 und 56 Jahren sowie zwei Firmen.

Durchsuchungen in Südhessen

Haftbefehle lägen nicht vor, teilte die Staatsanwaltschaft Darmstadt mit. Ziel der Durchsuchungen sei die Sicherstellung von Beweismitteln, wie beispielsweise Unterlagen, Schriftstücke und Datenträger, erklärte das LKA.

Zuvor hatte die Offenbach Post darüber berichtet. Demnach fanden Hausdurchsuchungen im südhessischen Münster und Eppertshausen (beide Darmstadt-Dieburg) statt. Die Polizei sei nach Aussage von Augenzeugen mit zahlreichen Kräften im Einsatz gewesen.

