Kinder in Neuhof ausgeraubt

Fünf Rocker haben Kinder in einem Jugendclub in Neuhof ausgeraubt. Nun hat die Polizei die mutmaßlichen Täter festgenommen. Eigentlich hatten sie am Tatabend andere Opfer gesucht.

Draußen war es schon dunkel an dem Februarabend, als die fünf Männer den Jugendtreff in Neuhof (Fulda) betraten. Bewaffnet waren sie mit Baseballschlägern und mit Holzknüppeln. Sie waren Rocker von der Gruppe "Rules 5" und suchten einen 17-Jährigen und dessen 27 Jahre alten Freund. Der 17-Jährige war mit der Tochter eines Rockers zusammen, dem diese Beziehung nicht gefiel.

Allerdings waren die Gesuchten an dem Abend nicht im Jugendtreff, nur etwa 15 andere Kinder und Jugendliche. Also raubten die Rocker die Kinder aus "und schüchterten sie massiv ein", wie die Polizei diesen Freitag mitteilte - einen Tag, nachdem auch die letzten Verdächtigen festgenommen wurden.

Ein 23 Jahre alter Jugendbetreuer wollte während dem Überfall noch die Kinder in Schutz nehmen und "gab Widerworte", sagte ein Polizeisprecher. Daraufhin schlugen die Männer den Betreuer derart zusammen, dass er mehrere Tage lang im Krankenhaus behandelt werden musste. Er hat aber offenbar keine bleibenden körperlichen Schäden davongetragen.

Waffen und Drogen sichergestellt

Den 41 Jahre alten Hauptverdächtigen, den in Mainz lebenden Vater des Mädchens, ermittelten die Polizisten schnell, und nahmen ihn wenige Tage später fest. Die weiteren vier Verdächtigen im Alter zwischen 23 und 48 Jahren aus Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, wurden in den Folgetagen ermittelt. Einer von ihnen sitzt aufgrund eines anderen Delikts ohnehin schon im Gefängnis.

Am Donnerstag dann durchsuchten die Ermittler sieben Objekte in Wiesbaden, Mannheim und Mainz. Rund 80 Beamte waren im Einsatz, darunter auch Spezialeinheiten. Dabei wurden auch die drei anderen Verdächtigen festgenommen. Außerdem stellten die Polizisten Datenträger, mehrere Waffen und geringe Mengen Marihuana sicher.

Die drei nun festgenommenen Verdächtigen haben die Tat gestanden und wurden wieder entlassen. Die beiden anderen Beschuldigten bleiben in Haft beziehungsweise Untersuchungshaft.

