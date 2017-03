Regionalbahnhof am Frankfurter Flughafen gesperrt

Ein herrenloser Koffer hat am Montag zu einer Sperrung des Regionalbahnhofs am Frankfurter Flughafen geführt. Spezialisten untersuchen das Gepäckstück auf mögliche Gefahren.

Nach dem Fund eines herrenlosen Rollkoffers am Bahnsteig wurde der Regionalbahnhof am Frankfurter Flughafen am Montagmittag vorsorglich gesperrt. Alle drei Gleise seien von der Vorsichtsmaßnahme betroffen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Der Entschärfungsdienst sei vor Ort und werde das Gepäckstück untersuchen.

Von der Sperrung sind neben den S-Bahnen der Linien 8 und 9 auch Regionalzüge betroffen, wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) twitterte . Die Züge verkehrten ersatzweise über den Fernbahnhof. Der Halt "Kelsterbach" entfällt.