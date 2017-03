Ein herrenloser Koffer hat am Montag den Regionalbahnhof am Frankfurter Flughafen lahm gelegt. Kurz nachdem Entwarnung gegeben wurde, tauchte der Kofferbesitzer auf.

Nach dem Fund eines herrenlosen Rollkoffers am Bahnsteig wurde der Regionalbahnhof am Frankfurter Flughafen am Montagmittag vorsorglich für knapp eine halbe Stunde gesperrt. Nachdem der Entschärfungsdienst den Koffer geöffnet hatte, folgte schnell die Entwarnung. "In dem Koffer befand sich das Übliche - Kleidung, Medikamente und Nahrungsmittel", berichtete ein Sprecher der Bundespolizei.

Kurz darauf sei der Besitzer des Koffers aufgetaucht. Dieser habe sein Gepäckstück schlicht vergessen gehabt.

Alle drei Gleise waren aufgrund der Vorsichtsmaßnahme von 11.48 bis 12.13 Uhr gesperrt. Davon waren neben den S-Bahnen der Linien 8 und 9 auch Regionalzüge betroffen, wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) twitterte . Die Züge verkehrten ersatzweise über den Fernbahnhof.