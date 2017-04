Ein Reh hat ein Abenteuer in Dillenburg fast mit dem Leben bezahlt. Das Tier verirrte sich auf ein Hausdach und stürzte von dort in einen engen Spalt. Die Rettung kam durchs Küchenfenster.

Das betäubte Reh wird von Helfern in einem Tragetuch abtransportiert. Bild © Jörg Fritsch

Ein Rehbock ist Bewohnern in Dillenburg am Samstag im wahrsten Sinne des Wortes aufs Dach gestiegen. Er habe sich offenbar in die Innenstadt verirrt und sei über mehrere Dächer gestakst, sagte ein Sprecher der Polizei zu hessenschau.de. Beim Versuch herunterzukommen, stürzte das Tier in einen fünf bis sechs Meter tiefen Spalt zwischen Hauswand und Mauer. Aus dem engen und dunklen Spalt konnte sich das verängstigte Reh nicht befreien.

Bewohner entdeckten das Reh durch ein Küchenfenster. Von dort aus gelang es einem Veterinär, das Tier mit einem Blasrohr zu betäuben. Die Feuerwehr ließ per Seil ein Tragetuch in den Spalt und hob es ins Freie.

Rehbock wurde im Wildpark

"Das Reh hatte mehrere, oberflächliche Verletzungen an der Haut und war massiv traumatisiert", sagte der beteiligte Tierarzt hessenschau.de. Nach einer ersten Versorgung wurde der Rehbock in den nahegelegenen Wildpark gebracht, wo er in den kommenden Tagen aufgepäppelt werden soll. Danach soll das Tier wieder in die Natur entlassen werden.