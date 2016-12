Ein Seniorenpaar hat sein Zugabteil gegen eine junge Frau verteidigen wollen - mit Beleidigungen und einem Fausthieb. Das Motiv war denkbar einfach.

Mit rabiaten Methoden hat ein Rentnerpaar aus Berlin versucht, sein Zugabteil im ICE gegen einen anderen Fahrgast zu verteidigen. Eine 27-Jährige wollte nach Informationen der Bundespolizei in Fulda das Abteil betreten, in dem das Paar alleine saß. Sofort ging der 71-Jährige zusammen mit seiner 59 Jahre alten Begleitung unvermittelt auf sie los. Erst beleidigten sie die junge Frau, dann schlug der Rentner plötzlich mit der Faust zu und verletzte die 27-Jährige im Gesicht.

Motiv: Ein Abteil für sich alleine

"Die beiden wollten partout niemanden bei sich haben", sagte ein Sprecher der Bundespolizei gegenüber hessenschau.de zu den Gründen für das Ausrasten der beiden Senioren. Es habe "kein tiefgründiges Motiv" für die Attacke gegeben.

"Ich habe große Angst gehabt", gab die verletzte Kasselerin bei der Polizei zu Protokoll. Sie wendete sich an den Zugführer. Beim Halt in Kassel nahm die Bundespolizei die Personalien der beiden Rentner auf, es wurde ein Verfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Anschließend konnten die beiden ihre Fahrt in die Berliner Heimat fortsetzen.

Erst Anfang Dezember hatte eine Frau ihr ICE-Abteil für sich alleine haben wollen. Als sich ein 31-Jähriger aus Kassel dazu setzen wollte, erfand die 46-Jährige kurzerhand einen sexuellen Übergriff des Mannes und wählte den Notruf.