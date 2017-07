Der Unfallwagen liegt auf dem Dach in der Böschung.

Der Unfallwagen liegt auf dem Dach in der Böschung. Bild © einsatzfotos.tv

Ein Autofahrer überschlägt sich, sein Wrack liegt an der A5 bei Frankfurt. Ein Sanitäter fährt zufällig an der Unfallstelle vorbei und wird so zum Retter des Schwerverletzten.

Der Unfall auf der A5 ereignete sich in der Nacht zum Montag gegen 1.20 Uhr zwischen dem Nordwestkreuz Frankfurt und dem Bad Homburger Kreuz.

Der Fahrer eines BMW hatte aus noch ungklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Kurz zuvor waren Gewitter mit schweren Regenschauern über das Rhein-Main-Gebiet gezogen. Das Fahrzeug prallte in die Leitplanke, geriet auf den Grünstreifen und überschlug sich.

Schließlich blieb das Auto auf dem Dach liegen. Ein Rettungssanitäter, der privat unterwegs war, entdeckte das Fahrzeugwrack, alarmierte Polizei und Feuerwehr und eilte dem Verletzten zu Hilfe.

Der Mann kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Für die Bergung und die Reinigung der Fahrbahn mussten die rechte Spur und der Standstreifen vorübergehend gesperrt werden.