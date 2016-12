Der Polizistenmord von Herborn wird ein Fall für den Bundesgerichtshof. Der 28 Jahre alte Angeklagte hat Revision gegen das Urteil des Limburger Landgerichts eingelegt.

Unter anderem wegen Mordes an einem Polizisten und versuchten Mordes an dessen Kollegen am Bahnhof in Herborn (Lahn-Dill) war ein 28-Jähriger Mitte Dezember zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden.

Nun hat seine Verteidigung wie angekündigt Revision gegen das Urteil des Landgerichts Limburg eingelegt. Das berichtete ein Gerichtssprecher am Dienstag. Nun müsse der Bundesgerichtshof (BGH) darüber entscheiden, was mehrere Monate dauern könne.

Beamten mit Messer erstochen

Der Angeklagte hatte am 24. Dezember 2015 einen 46 Jahre alten Beamten mit einem Messer erstochen und dessen ein Jahr älteren Kollegen schwer verletzt – laut Staatsanwaltschaft aus "abgrundtiefem Hass auf Polizisten". Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert und sich auf eine Notwehrsituation berufen. Der 28-Jährige wollte die Beamten nicht erkannt und sich bedroht gefühlt haben.

Das Urteil des sechs Monate laufenden Indizienprozesses hatte sich mehrfach verzögert. Vor allem die Verteidigung hatte nach den Plädoyers noch zahlreiche Beweisanträge eingebracht, sodass die Anklage zwischenzeitlich sogar von Prozessverschleppung sprach.

Kranz und Gedenktafel für Polizisten

Am Jahrestag der Tat hatten Polizisten und Politiker dem getöteten Beamten an Heiligabend mit einer Kranzniederlegung und einer Schweigeminute gedacht. Neben Beamten der mittelhessischen Polizei hatten auch Innenminister Peter Beuth (CDU), Herborns Bürgermeister Hans Benner (SPD), der Leiter der Limburger Staatsanwaltschaft Michael Sagebiel und eine Abordnung der Bundespolizeidirektion Kassel daran teilgenommen.