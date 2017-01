Hoher Schaden bei Großbrand in Sägewerk

Ein Feuer hat große Teile eines Sägewerks im nordhessischen Schauenburg zerstört. Die Löscharbeiten gestalteten sich für die 150 Feuerwehrleute schwierig.

Polizei und Feuerwehr waren am Sonntagabend um 21.17 Uhr alarmiert worden. Auf dem Gelände eines Sägewerks in Schauenburg (Kassel) war aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen, das sich rasch zum Großbrand ausweitete.

Rund 150 Feuerwehrleute waren die ganze Nacht im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen mindestens in sechsstelliger Höhe, konnte aber noch nicht genauer beziffert werden. Auf dem Gelände wurde eine komplette Werkshalle zerstört, in der sich Firmenfahrzeuge und Geräte eines Bauunternehmens befanden. Eine weitere Halle eines Zimmereibetriebs wurde stark in Mitleidenschaft gezogen.

Die Löscharbeiten waren für die Einsatzkräfte schwierig. Für die Bekämpfung des Feuers auf dem Gelände ganz am Rand der kleinen Ortschaft Hoof musste eine Wasserleitung von über einem Kilometer verlegt werden. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch unklar.