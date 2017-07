Säugling tot in Wohnung - zweites Kleinkind reanimiert

Ein drei Monate alter Säugling ist tot in einer Wohnung in Gudensberg gefunden worden. Ein etwa 15 Monate altes Kind konnte reanimiert werden.

In Gudensberg (Schwalm-Eder) ist am Sonntagabend ein drei Monate alter Säugling tot in einer Wohnung gefunden worden.

Ein rund eineinhalb Jahre altes Kleinkind konnte vom Notarzt reanimiert werden. Es kam mit dem Rettungshubschrauber in die Kinderklinik in Kassel. Das Kind sei außer Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher hessenschau.de. Für den Säugling kam jede Hilfe zu spät, der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen, so die Polizei.

Die Hintergründe für den Tod des Säuglings und für den Gesundheitszustand des zweiten Kindes waren zunächt unklar. Es gebe keine Hinweise auf äußerliche Gewalteinwirkung, so der Sprecher. Die Mutter der Kinder war in der Wohnung, stand aber laut Polizei unter Schock und war nicht vernehmungsfähig. Der Vater war offenbar mit einem dritten Kind außer Haus.

