Großbrand in Homberg (Efze) Scheune brennt komplett aus

Eine Scheune ist in Homberg (Efze) in Flammen aufgegangen. Der Sachschaden ist enorm. Durch den Brand drohten mehrere Gasflaschen zu explodieren.

Eine Scheune außerhalb vom Homberger Ortsteil Mardorf (Schwalm-Eder) ist am Mittwochabend komplett abgebrannt. In dem Gebäude waren Geräte und Gasflaschen gelagert, die aber nicht explodiert sind. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300.000 Euro, teilte die Polizei mit.

Die Feuerwehr musste die Scheune kontrolliert abbrennen lassen, bis Dach und Seitenwände eingebrochen waren. Erst anschließend wurden die Löscharbeiten wieder aufgenommen und das Innere gelöscht.

Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag war ein technischer Defekt an einem elektrischen Gerät - Autofreunde hatten die Scheune gemietet und zur Autowerkstatt ausgebaut. Mehrere ältere Bastlerfahrzeuge wurden durch den Brand ebenfalls zerstört.