Innerhalb der eingestürzten Scheune befanden sich am Morgen noch zahlreiche Glutnester. Bild © Michael Seeboth (hr)

Großeinsatz für die Feuerwehr auf einem Bauernhof bei Langenselbold: Dort ist in der Nacht eine Lagerhalle in Flammen aufgegangen. Der Brand könnte die Einsatzkräfte noch den ganzen Freitag beschäftigen.

In einem landwirtschaftlichen Betrieb zwischen Langenselbold und Ronneburg (Main-Kinzig) ist am Freitag Feuer ausgebrochen. Eine Scheune mit etwa 1.300 Heuballen - zunächst wurden 1.500 Heuballen geschätzt - brannte in den frühen Morgenstunden lichterloh. Rund 50 Feuerwehrleute waren zeitweise im Einsatz.

Nachdem am Morgen das Dach eingestürzt war, entschied man sich nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr Langenselbold dazu, die Scheune kontrolliert abbrennen zu lassen. Das könne sich womöglich den ganzen Tag hinziehen. Rund 30 Einsatzkräfte waren am Morgen noch vor Ort.

Die Heuballen befeuerten den Brand der Lagerhalle auf dem Aussiedlerhof. Bild © Feuerwehr Langenselbold

Brandursache noch unklar

Menschen und Tiere wurden nicht verletzt. Anwohner wurden zeitweise darum gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Feuerwehr konnte die Warnung aber mittlerweile wieder aufheben.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Der Schaden beläuft sich nach Schätzungen der Feuerwehr auf rund 500.000 Euro.

Sendung: YouFM, 28.7.2017, 7.30 Uhr