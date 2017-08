Der neue Zebrastreifen an der Dettinger Straße in Hanau führt von Rasen zu Rasen.

In Hanau gibt es einen neuen Zebrastreifen, und Passanten vermuten einen Schildbürgerstreich: Denn er verbindet nicht die Fuß- und Radwege, sondern knapp daneben zwei Grasflächen. Die Stadt hat dafür eine Erklärung.

Die Dettinger Straße in Hanau führt am Hauptfriedhof auf der einen und Supermärkten auf der anderen Seite auf einen Kreisel zu. Ein kombinierter Fuß- und Radweg kreuzt sie, bis vor kurzem gesichert durch einen Fußgängerüberweg. Seit aber die Straße saniert und die "Zebrastreifen" vor etwa einer Woche frisch aufgetragen wurden, verbinden sie nicht mehr den Überweg, sondern knapp daneben zwei Grasflächen.

Die Erklärung: Urlaub

Ein gesicherter Überweg für Kaninchen? So weit geht die Tierliebe den Hanauern dann doch nicht. Es gab eine Panne bei der Übergabe der Baustelle, erläutert Presseprecher Joachim Haas-Feldmann auf Nachfrage von hessenschau.de. Der zuständige Bauleiter habe in dieser Woche Urlaub, aber in seiner Übergabe nicht deutlich gemacht, dass der Zebrastreifen schon so früh fertig wurde.

Dann nämlich sollte der Umbau der Wege unmittelbar beginnen - sie sollen dorthin verlegt werden, wo sich der Überweg bereits befindet. Und damit nicht nur die Kaninchen, sondern auch Passanten und Radler bald wieder sicher über die Straße kommen, werden die Arbeiten nach Haas-Feldmanns Worten noch diese Woche beginnen.